ಗುರುವಾರ, 6 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಮಠ, ಮಂದಿರಗಳು ನೆಮ್ಮದಿಯ ತಾಣಗಳು: ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

ಅಮ್ಮನಮರದ ದೇವಿಯ ನೂತನ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:46 IST
Last Updated : 6 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:46 IST
ನ್ಯಾಮತಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಧರ್ಮಸಭೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೋಹಳ್ಳಿಮಠದ ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯ ಅವರನ್ನು ಹಿರೇಕಲ್ಮಠ ಒಡೆಯರ್ ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನವರು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು
