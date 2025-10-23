ಗುರುವಾರ, 23 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdavanagere
ADVERTISEMENT

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗಾದಿ | ಯತೀಂದ್ರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಶಾಸಕ ಬಸವರಾಜು ಕಿಡಿ: ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 23 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 15:55 IST
Last Updated : 23 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 15:55 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
CM postKarnataka political crisisKarnataka CM Postyatindra

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT