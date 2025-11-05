ಬುಧವಾರ, 5 ನವೆಂಬರ್ 2025
ವಿಧಾನಸಭೆ ಅರ್ಜಿಗಳ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ನ. 6ಕ್ಕೆ: ಶಾಸಕ ಮಹೇಶ ಟೆಂಗಿನಕಾಯಿ

ಚಂದ್ರಮೌಳೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತ ಅಭಿವೃದ್ದಿ–ಚರ್ಚೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:46 IST
Last Updated : 5 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:46 IST
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಮೌಳೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುರಿತು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿ ಯಾವ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು  ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು
ಮಹೇಶ ಟೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಶಾಸಕ
Dharawada

