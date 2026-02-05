ಗುರುವಾರ, 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
‘ಶ್ರೀ ಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ–ಕ್ಷಾತ್ರಾ ಭಾಷಾಮ’ ಗ್ರಂಥ ಬಿಡುಗಡೆ

ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವ ಹರಡುವ ಭಗವದ್ಗೀತೆ: ಶಶಿಕುಮಾರ ಮೆಹರವಾಡೆ ಹೇಳಿಕೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 3:00 IST
Last Updated : 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 3:00 IST
ಸಮಾಜದವರು ಧರ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಠಿಸಬೇಕು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರಾರ್ಜುನ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಸತೀಶ ಮೆಹರವಾಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಕೆ ಸಮಾಜದ ಹು–ಧಾ ಘಟಕ
Dharwad

