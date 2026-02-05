ಗುಡಗೇರಿ: ಭಿಕ್ಷಾ ಕಲ್ಯಾಣದ ವೈಭವ

<p><strong>ಗುಡಗೇರಿ:</strong> ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಂಚ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ರಾಜ್ಯ ವೈಭವವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, ವೈರಾಗ್ಯ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆಯುವ ಸನ್ನಿವೇಶದ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳು ಜರುಗಿದವು. ದೀಕ್ಷಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>108 ಶ್ರೀ ಪುಣ್ಯಸಾಗರ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜರು ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿ, ‘ಜೈನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದು ಆತ್ಮಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದು, 24 ತೀರ್ಥಂಕರರು ಬೋಧಿಸಿದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಶ್ರಾವಕರು ಆತ್ಮಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಿಂಹನಗದ್ದೆ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿಸೇನ ಭಟ್ಟಾರಕರು, ಕೊಲ್ಹಾಪುರದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸೇನ ಭಟ್ಟಾರಕರು, ವರೂರ ಧರ್ಮಸೇನಾ ಭಟ್ಟಾರಕರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾಭಿಷೇಕ ಹಾಗೂ ದೀಕ್ಷಾ ಕಲ್ಯಾಣಿಕ ವಿಧಾನಗಳು ನೆರವೇರಿದವು.</p>.<p>ಕೊಲ್ಹಾಪುರದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಸೇನ ಭಟ್ಟಾರಕರ 33ನೇ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.</p>