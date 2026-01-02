ಶುಕ್ರವಾರ, 2 ಜನವರಿ 2026
ಧಾರವಾಡದಲ್ಲೂ ಪಸರಿಸಿದ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆ ಘಮಲು! ದಾಸನಕೊಪ್ಪ ರೈತನ ವಿಶಿಷ್ಠ ಸಾಧನೆ

ಮಿಶ್ರ ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಅರೇಬಿಕಾ ತಳಿ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆದ ರೈತ
ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಮೂಲಿಮನಿ
Published : 2 ಜನವರಿ 2026, 5:04 IST
Last Updated : 2 ಜನವರಿ 2026, 5:04 IST
ಸಿಕಂದರಖಾನ್‌ ಸರದೇಸಾಯಿ
ಸಿಕಂದರಖಾನ್‌ ಸರದೇಸಾಯಿ
