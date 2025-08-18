ಬುಧವಾರ, 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdharwad
ADVERTISEMENT

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ | ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪುಟಕ್ಕಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನ: ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಿಬೆಲಿ

ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ಷಡ್ಯಂತ್ರ: ಆರೋಪ, ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:11 IST
Last Updated : 18 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:11 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಧರ್ಮ ಕ್ಷಣೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಟಿಬದ್ಧರಾಗಬೇಕು.‌ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ನಡೆಸುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಸಂದೇಶ ಸಾರಬೇಕು
ಮಹಾದೇವ ಕರಮರಿ ಉದ್ಯಮಿ
ಹಿಂದೂಗಳ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಅಪಪ್ರಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂದಾಗಬೇಕು
ಸುಭಾಸಸಿಂಗ್ ಜಮಾದಾರ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ
protestDharmastala

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT