ಮಂಗಳವಾರ, 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdharwad

ಧಾರವಾಡ | ಪತ್ನಿ ಹತ್ಯೆಗೆ ₹ 40 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಪಾರಿ: ನಾಲ್ವರ ಬಂಧನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 2:11 IST
Last Updated : 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 2:11 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಉದಯಕುಮಾರ
ಉದಯಕುಮಾರ
ನಾಗಪ್ಪ
ನಾಗಪ್ಪ
ಅಭಿಷೇಕ
ಅಭಿಷೇಕ
ನಾಗರಾಜ
ನಾಗರಾಜ
DharwadArrestSupari Killing

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT