ಸೋಮವಾರ, 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಧಾರವಾಡ | ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ: ಸಂಚಾರ ಸಂಕಷ್ಟ

ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಅವ್ಯಾಹತ; ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲದಂತಾದ ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳು
ಮಂಜು ಆರ್.ಗಿರಿಯಾಲ
Published : 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:59 IST
Last Updated : 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:59 IST
ಧಾರವಾಡ - ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗದ ರಸ್ತೆಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಯೊಂದರ ಮುಂಭಾಗದ ಫುಟ್‍ಪಾತ್‍ನಲ್ಲಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಾರಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವುದು. 
 ಉದಯ ಯಂಡಿಗೇರಿ ವರ್ತಕ ಸೂಪರ್‌ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌
ನಗರದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸಂಚಾರ ಪೋಲಿಸರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಬೇಕು
‘ನೋ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌’ ಇರುವಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲೆಂದರದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸದಂತೆ ಬಿಗಿ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು. ಹೊಸದಾಗಿ 200 ವೀಲ್‌ ಕ್ಲಾಂಪ್‌ಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಠಾಣೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ
ಸಿ.ಆರ್‌.ರವೀಶ್‌ ಡಿಸಿಪಿ ಸಂಚಾರ ವಿಭಾಗ
Dharwad

