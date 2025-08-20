ಗುರುವಾರ, 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಧಾರವಾಡ | ಮಳೆ: ವಿವಿಧೆಡೆ 47 ಮನೆ ಹಾನಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:18 IST
Last Updated : 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:18 IST
ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಾಕಲಬ್ಬಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗೋಡೆ ಕುಸಿದಿದೆ
DharwadHeavy Rain

