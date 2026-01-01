ಧಾರವಾಡ: ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಶಂಕರ ಪಾಟೀಲ ಮುನೇನಕೊಪ್ಪ ಆಯ್ಕೆ

<p><strong>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ</strong>: ಧಾರವಾಡದ ಪೂಜ್ಯಶ್ರೀ ಮಹಾಂತಪ್ಪ ಅರ್ಬನ್ ಕೋ– ಆಪರೇಟಿವ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಶಂಕರ ಪಾಟೀಲ ಮುನೇನಕೊಪ್ಪ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಚಂದ್ರಗೌಡ ಶಂಕರಗೌಡ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಂಕರ ಪಾಟೀಲ ಮುನೇನಕೊಪ್ಪ, ‘ಗ್ರಾಹಕರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸೊಸೈಟಿಯು ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಸೊಸೈಟಿಯ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. </p>.<p>ಇದೇ ವೇಳೆ ಸೊಸೈಟಿಯ 2026ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. </p>.<p>ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಗೌಡ ಶಂಕರಗೌಡ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ, ಪಿ.ಸಿ.ಹಿರೇಮಠ, ಎಸ್.ಜಿ.ಕರಡಿ, ಎಸ್.ವಿ.ಬಳ್ಳಾರಿ, ಎನ್.ಎಸ್.ಮುಗದೂರ, ಎಂ.ಬಿ.ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಎ.ಎಂ.ಹೊಳೆಯಣ್ಣವರ, ಪಿ.ಎಂ.ಹೊನಕೇರಿ, ಎಸ್.ಎಫ್.ಅಂಗಡಿ, ಎಂ.ಜಿ.ಬಳ್ಳಾರಿ, ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಶಶಿಧರ ಹಿರೇಮಠ, ವಿಶ್ವನಾಥ ಕೌದಿ, ಉದಯ ಹಿರೇಗೌಡರ ಇದ್ದರು ಎಂದು ಸೊಸೈಟಿಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>