ಮಂಗಳವಾರ, 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdharwad
ADVERTISEMENT

ನವಲಗುಂದ | 20 ಮಂದಿಗೆ ವಾಂತಿಭೇದಿ, ಜ್ವರ: ಕೆರೆ ನೀರು ಸೇವಿಸಿ ಅಸ್ವಸ್ಥ?

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 16:10 IST
Last Updated : 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 16:10 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ತಿಪ್ಪನಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ವಾಂತಿ ಭೇದಿ ಪ್ರಕರಣ | ಸಾವಿಗೆ ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಕಾರಣವಲ್ಲ: ವರದಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ತಿಪ್ಪನಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ವಾಂತಿ ಭೇದಿ ಪ್ರಕರಣ | ಸಾವಿಗೆ ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಕಾರಣವಲ್ಲ: ವರದಿ
ತಿಪ್ಪನಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ವಾಂತಿ ಭೇದಿ ಪ್ರಕರಣ | ಸಾವಿಗೆ ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಕಾರಣವಲ್ಲ: ವರದಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಕೆಂಭಾವಿ: ವಾಂತಿ ಭೇದಿ ಪ್ರಕರಣ; ಮೂವರ ಸಾವು?

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕೆಂಭಾವಿ: ವಾಂತಿ ಭೇದಿ ಪ್ರಕರಣ; ಮೂವರ ಸಾವು?
ಕೆಂಭಾವಿ: ವಾಂತಿ ಭೇದಿ ಪ್ರಕರಣ; ಮೂವರ ಸಾವು?
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ | ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಸರಬರಾಜು: ವಾಂತಿ ಭೇದಿಗೆ 20 ಜನ ಅಸ್ವಸ್ಥ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ | ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಸರಬರಾಜು: ವಾಂತಿ ಭೇದಿಗೆ 20 ಜನ ಅಸ್ವಸ್ಥ
ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ | ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಸರಬರಾಜು: ವಾಂತಿ ಭೇದಿಗೆ 20 ಜನ ಅಸ್ವಸ್ಥ
DharwadContaminated

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT