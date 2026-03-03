ಮಂಗಳವಾರ, 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026
Budget Expectations | ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಸಿಗುವುದೇ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೇಂದ್ರ

ಪೆಟ್‌ ಸ್ಕ್ಯಾನ್‌, ಲಿನ್ಯಾಕ್‌ ಯಂತ್ರ ಒದಗಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾವ; ಡಾ.ಈಶ್ವರ ಹೊಸಮನಿ
ತೀಶ ಬಿ.
ಸತೀಶ ಬಿ.
Published : 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 3:55 IST
Last Updated : 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 3:55 IST
ಕೆಎಂಸಿಆರ್‌ಐ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್‌ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸೀಟುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 200ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ₹20 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನೂತನ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಡಿಪಿಆರ್‌ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಡಾ.ಈಶ್ವರ ಹೊಸಮನಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆಎಂಸಿಆರ್‌ಐ
