ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ನಿವೇಶನ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ₹1.78 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ

<p><strong>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ:</strong> ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಲಯ ಕಚೇರಿ– 7ರ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಹು-ಧಾ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ (ಹುಡಾ) ನಿವೇಶನ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ಆರು ಮಂದಿಯಿಂದ ₹1.78 ಕೋಟಿ ಪಡೆದು ವಂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ.</p>.<p>ಗೋಕುಲ ರಸ್ತೆಯ ರೇಣುಕಾನಗರದಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ಮಹಿಳೆ ಸೇರಿ ಐದು ಮಂದಿ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ವಂಚಿಸಿರುವ ಕೇಶ್ವಾಪುರದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮನಿಯಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಉಪನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಆರೋಪಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್, ಹುಡಾದಿಂದ ರೇ ಣುಕಾನಗರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ನಿವೇಶ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ಡಾ. ಶಂಭು ಅವರನ್ನು ನಂಬಿಸಿದ್ದ. ಶಂಭು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಪ್ರತಿ ನಿವೇಶನಕ್ಕೆ ₹99.12 ಲಕ್ಷ ದಂತೆ ಮೂರು ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸುವ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಮೊದಲ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ತಲಾ ₹33 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಚಲನ್ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಆರೋಪಿ, ಹುಡಾ ಆಯುಕ್ತರ ಸಹಿ ಇರುವ ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ವಂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>