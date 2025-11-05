ಬುಧವಾರ, 5 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ‘ಯುವ ಸಂಸತ್‌ ಸ್ಪರ್ಧೆ’

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:57 IST
Last Updated : 5 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:57 IST
ರಾಜಕೀಯ ಕಲಾಪಗಳು ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವ ಕುರಿತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಕಾ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ನೀಡುವುದು ಈ ಯುವ ಸಂಸತ್‌ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಉದ್ದೇಶ
ಆರ್.ವೈ. ಹೊಸಮನಿ ಇಒ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾ.ಪಂ
