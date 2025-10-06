ಸೋಮವಾರ, 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಉತ್ತಮ ತಲಾದಾಯ; ರಾಜ್ಯದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ: ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ ಲಾಡ್‌

ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಭೂಮಿಪೂಜೆ: ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ ಲಾಡ್‌ ಹೇಳಿಕೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:43 IST
Last Updated : 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:43 IST
ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಜೀವನ ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಸಂಘಟನೆ ಜನರ ಕಷ್ಟ– ಸುಖದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದರ ಜತೆಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ ತರುವುದು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ
ಸಂತೋಷ ಲಾಡ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ
