ಶನಿವಾರ, 1 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ: 5 ಎಕರೆ ಜಾಗ, ಶಾಶ್ವತ ಅನುದಾನ ಪ್ರಸ್ತಾವ ನನೆಗುದಿಗೆ

ಬಿ.ಜೆ.ಧನ್ಯಪ್ರಸಾದ್
Published : 1 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:22 IST
Last Updated : 1 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:22 IST
ಸಂಘಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರವು ಐದು ಎಕರೆ ಜಾಗ ನೀಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಾ ಗ್ರಾಮ ನಿರ್ಮಿಸಿ ನಾಡಿನ ಇತಿಹಾಸ ಪರಂಪರೆ ಕಲಾ ವೈಭವ ಬಿಂಬಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿ ರೂಪಿಸುವ ಯೋಚನೆ ಇದೆ.
–ಶಂಕರ ಹಲಗತ್ತಿ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ
DharwadKannada Rajyothsava

