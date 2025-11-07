ಶುಕ್ರವಾರ, 7 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎ ಧಾರವಾಡ ವಲಯ; ನಿಮಂತ್ರಕ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಯಾರಿಗೆ?

ನ.30ರಂದು ಚುನಾವಣೆ; ನಿಮಂತ್ರಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ವೀರಣ್ಣ ಸವಡಿ, ಅಹ್ಮದ್ ರಝಾ ಕಿತ್ತೂರು ಸ್ಪರ್ಧೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:49 IST
Last Updated : 7 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:49 IST
KSCA

