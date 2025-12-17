ಬುಧವಾರ, 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
Lokayukta Raid: ನೋಟು ಹರಿದು ‘ಕಮೋಡ್‌’ಗೆ ಹಾಕಿದ!

ಕೋಣೆ ಕದ ತೆರೆಯಲು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಾಯಿಸಿದ ರಾಜಶೇಖರ ಬಿಜಾಪೂರ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:40 IST
Last Updated : 16 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:40 IST
ಧಾರವಾಡದ ಆರ್ಚಿಡ್‌ ಸಿಲ್ವರ್‌ ಬಡಾವಣೆಯ ರಾಜಶೇಖರ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ತಂಡದವರು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು

DharwadLokayuktaraidKarnataka Lokayukta

