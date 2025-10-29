ಬುಧವಾರ, 29 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ನವಲಗುಂದ | ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆ: ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಸವಾಲು

ನವಲಗುಂದ ಪುರಸಭೆ; ಪ್ರತಿದಿನ 10 ಟನ್‌ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪತ್ತಿ
ಅಬ್ದುಲರಝಾಕ ನದಾಫ್
Published : 29 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:20 IST
Last Updated : 29 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:20 IST
ಪಟ್ಟಣದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಲಭ್ಯ ಇರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಶರಣು ಪೂಜಾರ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಪುರಸಭೆ ನವಲಗುಂದ
