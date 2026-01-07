ಬುಧವಾರ, 7 ಜನವರಿ 2026
ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ವಂಚನೆ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಅವಶ್ಯ: ವಿ.ಕೆ.ಸೋಮಶೇಖರ್‌

ಜಿಟಿಟಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಜನವರಿ 2026, 7:07 IST
Last Updated : 7 ಜನವರಿ 2026, 7:07 IST
ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಬಾಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ. ತೊಂದರೆಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಬೇಕು
ಐ.ಜಿ.ಪಾಟೀಲ ಸಂಯೋಜಕ ಸಿಎಒಸಿವಿಒ
programDarwad

