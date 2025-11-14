ಶುಕ್ರವಾರ, 14 ನವೆಂಬರ್ 2025
Dairy Farming|ಡಾ.ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ರಾಮನಗೌಡರ: ವೈದ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯತ್ತ

ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಕಂಡ ಧಾರವಾಡದ ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಸಮೀಪದ ಕೌಲಗೇರಿಯ ಡಾ.ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಚಿದಾನಂದ ರಾಮನಗೌಡರ
ಲಾವತಿ ಬೈಚಬಾಳ
ಕಲಾವತಿ ಬೈಚಬಾಳ
Published : 14 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:44 IST
Last Updated : 14 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:44 IST
ತಾವು ಸಾಕಿರುವ ಹಸುಗಳ ಜೊತೆ ಧಾರವಾಡದ ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಸಮೀಪದ ಕೌಲಗೇರಿಯ ಡಾ. ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಚಿದಾನಂದ ರಾಮನಗೌಡರ
ಯುವಜನತೆ ಉತ್ತಮ ತರಬೇತಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಕೃಷಿಯತ್ತ ಬರಬೇಕು. ಭೂಮಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದಿರಲು ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತ ಕೃಷಿ ಇಂದಿನ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ
ಡಾ. ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಚಿದಾನಂದ ರಾಮನಗೌಡರ ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆ
