ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲ ತಯಾರಿಕೆ: ಪದವೀಧರ ಯುವಕರ ಕೃಷಿ ಸಾಧನೆ

ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಮೂಲಿಮನಿ
Published : 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:39 IST
Last Updated : 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:39 IST
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಡ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರು
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದರೆ ಅಧಿಕ ಲಾಭ ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಬೆಲ್ಲ ತಯಾರಿಸಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಅಧಿಕ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು.
ಶೇಖಯ್ಯ ಚಿಕ್ಕಮಠ, ಯುವ ರೈತ
10 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಸುಮಾರು 500 ಟನ್‌ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಕಳಿಸದೇ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲ ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ
ರಾಚಯ್ಯ ಚಿಕ್ಕಮಠ, ಯುವ ರೈತ
