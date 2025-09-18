ರೈಲು ಸೇವೆ ರದ್ದು, ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಂದು: ನೈರುತ್ವ ರೈಲ್ವೆ

<p><strong>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ:</strong> ಸಾಸಲು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುವ ಕಾರಣ ರೈಲು ಸೇವೆ ರದ್ದು, ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾಗೂ ಮರುಸಮಯ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ನೈರುತ್ವ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18ರಂದು ಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ಚಿತ್ರದುರ್ಗ–ಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು (17347/17348) ಸಂಚಾರ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅಂದು ಬೆಳಗಾವಿ–ಮೈಸೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ (17325) ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು 1 ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷ ಮರುನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೆ 1 ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಹೊರಡುವ ಮೈಸೂರು–ಬೆಳಗಾವಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು (17326) ಸಂಚಾರವನ್ನು ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೆ 2 ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>