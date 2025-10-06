ಹಾಕಿ ಟೂರ್ನಿ: ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರಥಮ; ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ

<p><strong>ಧಾರವಾಡ</strong>: ನಗರದ ಆರ್.ಎನ್.ಶೆಟ್ಟಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ (14 ಹಾಗೂ 17 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ವಿಭಾಗ) ಹಾಕಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದ ಜಿಲ್ಲಾ ತಂಡಗಳು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಟ್ರೋಫಿ ಪಡೆದಿದ್ಧಾರೆ. ಟೂರ್ನಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಇಂತಿದೆ.</p>.<p>ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗ (14 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರು): ಧಾರವಾಡದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ–ಪ್ರಥಮ, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಂದರಗಿಯ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್– ದ್ವಿತೀಯ</p>.<p>ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗ: ಧಾರವಾಡದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ–ಪ್ರಥಮ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯ ಚಿಂಚಲಿಯ ರಿವರ್ ಸೈಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ –ದ್ವಿತೀಯ</p>.<p>ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗ (17 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರು): ಧಾರವಾಡದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ–ಪ್ರಥಮ, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಂದರಗಿಯ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ –ದ್ವಿತೀಯ</p>.<p>ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗ: ಧಾರವಾಡದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ– ಪ್ರಥಮ, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಿಳಕವಾಡಿಯ ಜಿಜಿಸಿ ಆಂಗ್ಲಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ– ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ (14 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರು) ಆರು, ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಐದು, ಹಾಗೂ 17 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಐದು ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿಷ್ಣು ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>