ಸೋಮವಾರ, 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಹಾಕಿ ಟೂರ್ನಿ: ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರಥಮ; ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ

ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗಮಟ್ಟದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹಾಕಿ ಟೂರ್ನಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:41 IST
Last Updated : 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:41 IST
ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಾಕಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ (17 ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ) ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಧಾರವಾಡದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ತಂಡ.
