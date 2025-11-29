ಶನಿವಾರ, 29 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ| ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯೋಜನೆ: ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಭರಪೂರ ನೆರವು

ಗೋವರ್ಧನ ಎಸ್‌.ಎನ್‌.
Published : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:41 IST
Last Updated : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:41 IST
ದಾನಿಗಳಿಂದ ಹಣ ಪಡೆಯದೆ, ಶಾಲೆಗೆ ಬೇಕಿರುವುದನ್ನಷ್ಟೇ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಗೀತಾಂಜಲಿ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ
ಎಸ್.ಎಂ. ಹುಡೇದಮನಿ, ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪಯೋಜನಾ ಸಂಯೋಜಕ
SchoolEducation

