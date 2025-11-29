ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ| ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯೋಜನೆ: ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಭರಪೂರ ನೆರವು

<p><strong>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ:</strong> ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು ದಾನಿಗಳ ನೆರವು ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ‘ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ’ ಯೋಜನೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. </p><p>2024ರಲ್ಲಿ ‘ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ’ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 22 ಶಾಲೆಗಳ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 23,203 ಹಳೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. 530 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ದಾನಿಗಳ ಮೂಲಕ 2024–25ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ₹3.76 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ನೆರವು ವಿವಿಧ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.</p><p>‘ಈ ಮೊದಲು ‘ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ’ ಹೆಸರಿನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದಾನಿಗಳಿಂದ ನೆರವು ಪಡೆಯಲಾಗುತಿತ್ತು. ಐದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ‘ಗೀತಾಂಜಲಿ’ ಪೋರ್ಟಲ್ ಸಹ ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ನೆರವು ನೀಡುವ ದಾನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಧಾರವಾಡದ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪಯೋಜನಾ ಸಂಯೋಜಕ ಎಸ್.ಎಂ. ಹುಡೇದಮನಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>‘ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ವಿವಿಧ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ಗ್ರೂಪ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೆರವಿಗಾಗಿ ಕೋರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಕೆಲವು ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅನುಸಾರ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು, ತಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಸಂಘ–ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೆರವು ಕೊಡಿಸುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದರು.</p><p>‘ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬರು ತಾವು ಕಲಿತ ಶಾಲೆಗೆ ನೆರವು ನೀಡಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರೆ, ಇತರರೂ ಅದರಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕುರ್ಚಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದವರೆಗೆ ದಾನಿಗಳಿಂದ ನೆರವು ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<div><blockquote>ದಾನಿಗಳಿಂದ ಹಣ ಪಡೆಯದೆ, ಶಾಲೆಗೆ ಬೇಕಿರುವುದನ್ನಷ್ಟೇ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಗೀತಾಂಜಲಿ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ</blockquote><span class="attribution">ಎಸ್.ಎಂ. ಹುಡೇದಮನಿ, ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪಯೋಜನಾ ಸಂಯೋಜಕ</span></div>.<p><strong>ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇನು?</strong></p><p>ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಶೌಚಾಲಯ, ಕುರ್ಚಿ, ಬೆಂಚು, ತಿಜೋರಿ, ಝೆರಾಕ್ಸ್ ಮಷಿನ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್, ತಟ್ಟೆ, ಲೋಟ, ಸೌಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಸೋಲಾರ್, ಫ್ಯಾನ್, ಟ್ಯಾಬ್, ರೇಡಿಯೊ, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್, ಲೈಟ್, ಪ್ರಿಂಟರ್, ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ, ಮೈಕ್ ಸೆಟ್, ಧ್ವಜಕಟ್ಟೆ, ವೇದಿಕೆ, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಅಡುಗೆ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಕಲಿಕೋಪಕರಣ ಇತ್ಯಾದಿ</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>