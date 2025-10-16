ಗುರುವಾರ, 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಶಕ್ತಿನಗರ | ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮರೀಚಿಕೆ: ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಜನರ ಪರದಾಟ

ಸುನಂದಾ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ
Published : 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:43 IST
Last Updated : 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:43 IST
ಶಕ್ತಿನಗರದ ಅರುಣ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರಸ್ತೆ, ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು
ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ, ವಲಯಾಧಿಕಾರಿ, ಹು–ಧಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ.
HubliInfrastructure

