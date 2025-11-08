ಶನಿವಾರ, 8 ನವೆಂಬರ್ 2025
‘ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಸಿಟಿ’ಯಿಂದ ₹ 70 ಲಕ್ಷ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿ: ವೀರಣ್ಣ ಸವಡಿ

ಚಿಟಗುಪ್ಪಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ‘ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಹೆಲ್ತ್‌ಕೇರ್‌’ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಪ್ರಕರಣ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:45 IST
Last Updated : 8 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:45 IST
ಸದನ ಸಮಿತಿಯು ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ವರದಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು.
–ಜ್ಯೋತಿ ಪಾಟೀಲ, ಮೇಯರ್‌
Hubli DharwadSmart City Project

