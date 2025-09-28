ಭಾನುವಾರ, 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ| ಸನ್‌ ರೇ ಸೋಲಾರ್‌ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ: ಸೌರಶಕ್ತಿಯ ಆವಿಷ್ಕಾರ, ಅರಿವಿನ ಕೇಂದ್ರ

ಒಂದು ಸೂರಿನಡಿ ತರಹೇವಾರಿ ಸೌರ ಉಪಕರಣಗಳ ಸಂಗ್ರಹ
ಗೋವರ್ಧನ ಎಸ್‌.ಎನ್‌.
Published : 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:40 IST
Last Updated : 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:40 IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಸೋಲಾರ್‌ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನ ಸೌರ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾಪುರದ ಒಂದೂವರೆ ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೀಮ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಗುರಿಯೂ ಇದೆ
ಮಹೇಶ ವಿ. ಶಿವಶಿಂಪಿಗೇರ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಸ್ಥಾಪಕ
ಸನ್‌ ರೇ ಸೋಲಾರ್‌ ಮ್ಯೂಸಿಯಂಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಮಾಹಿತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ
ಪದ್ಮಜ ಮಹಾಜನ್‌ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಜೆಎಸ್‌ಎಸ್‌ ಶಾಲೆ ಧಾರವಾಡ
ಐಟಿಐ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಜ್ಞಾನ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ರಥಸಪ್ತಮಿಯಂದು ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ ಅರಿವನ್ನೂ ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂಡವಾಡಿ ಕಿರಿಯ ತರಬೇತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಾ.ಡಿ.ಜೆ. ಛೇಡಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ
