₹8,550 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದ ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ

<p><strong>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ:</strong> 2025–26ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಫೆಬ್ರವರಿವರೆಗೆ ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ₹8,550 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಈ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ 14.31ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಕು ಸಾಗಣೆಯಿಂದ ₹4,876 ಕೋಟಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪ್ರಯಾಣದಿಂದ ₹3,154 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ₹780 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪ್ರಯಾಣದಿಂದ ₹307 ಕೋಟಿ, ಸರಕು ಸಾಗಣೆಯಿಂದ ₹415 ಕೋಟಿ, ವಿವಿಧ ವಾಣಿಜ್ಯ ಆದಾಯ ₹26.38 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ಟಿಕೆಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯಿಂದ ₹6.32 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 2025–26ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರುವರಿವರೆಗೆ 4.75 ಕೋಟಿ ಟನ್ ಮೂಲ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಶೇ 16.9 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>