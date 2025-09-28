ಭಾನುವಾರ, 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಹಾವಳಿ

ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ಓಡಾಡಲು ಆಗದ ಸ್ಥಿತಿ
ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಮೂಲಿಮನಿ
Published : 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:43 IST
Last Updated : 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:43 IST
ಬೀದಿನಾಯಿ ದತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಾಯಿ ಮರಿಗಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಬೀದಿನಾಯಿ ಹಾವಳಿ ತಡೆಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ
ರಮೇಶ ಭಜಂತ್ರಿ ಹಿರಿಯ ಸಂಯೋಜಕ ಹ್ಯೂಮನ್‌ ವರ್ಲ್ಡ್‌ ಅನಿಮಲ್ಸ್‌ ಸಂಸ್ಥೆ
