ಸೋಮವಾರ, 12 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdharwad
ADVERTISEMENT

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ರಂಗ ರಚನೆ, ಫೆ.8ಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಘೋಷಣೆ: ಮಾರಸಂದ್ರ ಮುನಿಯಪ್ಪ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಜನವರಿ 2026, 1:10 IST
Last Updated : 12 ಜನವರಿ 2026, 1:10 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
HubballiDharwadThird Front
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT