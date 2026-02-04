ಬುಧವಾರ, 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ತೋಂಟದಾರ್ಯ ಮಠದ ಜಾತ್ರೆ: ಕೃಷಿಯತ್ತ ಮರಳಲು ಯುವಕರಿಗೆ ಸಲಹೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:57 IST
Last Updated : 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:57 IST
ಕೃಷಿ ದೇಶದ ಮೂಲ ಉದ್ಯೋಗ ಯುವಕರು ಕೃಷಿಕ್ಷೇತ್ರದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು.
ತೋಂಟದ ಸಿದ್ಧರಾಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಗದಗ
