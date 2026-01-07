ಬುಧವಾರ, 7 ಜನವರಿ 2026
gadaga
ಸ್ನೇಹ, ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕರಗುವ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ; ಕೆ.ಬಿ.ಕಂಬಳಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ

ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸಿಎಂ: ಅಂದು ಅರಸು ಇಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಜನವರಿ 2026, 7:20 IST
Last Updated : 7 ಜನವರಿ 2026, 7:20 IST
ಸ್ನೇಹ ಬಳಗ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿವೆ. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಟೀಕಿಸುವ ವಿರೋಧಿಗಳು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ
ಕೆ.ಬಿ. ಕಂಬಳಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದ ಸಂಚಾಲಕ
Politics

