<p><strong>ಗದಗ</strong>: 'ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ, ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗದಗ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ರೋಹನ್ ಜಗದೀಶ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿ 28 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಗರದ ಕೆಫೆ-26 ಶಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಳಸಾಪೂರ ಬಸವಕೇಂದ್ರದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ, ಕನ್ನಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖಂಡಮ್ಮನವರ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಗದಗ ಆನ್ಲೈನ್ ತಂಡದ ಅಡ್ಮಿನ್ ಮನೋಜ್ ಕ್ರೂಜ್ ಹಾಗೂ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ವೀರ್, ಭೀಮ್, ಸಂಜನಾ, ಮಂಜು ದಾಮೋದರ್, ರಾಜೇಶ್, ವಿವೇಕ್, ಬಸವರಾಜ ಮುಳ್ಳಾಳ ಇದ್ದರು.</p>