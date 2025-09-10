ಬುಧವಾರ, 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಗದಗ | ಹಕ್ಕುಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಬಾರುಕೋಲು ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ

23ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಬಗರ್‌ಹುಕುಂ ರೈತರ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:24 IST
Last Updated : 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:24 IST
ರೈತರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಆಗ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆದರೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ಹೊಣೆಯಾಗಲಿದೆ
ರವಿಕಾಂತ ಅಂಗಡಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾಸಭಾ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
gadaga

