gadaga
ಗದಗ | ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಸಂಭ್ರಮ

ಕುಂಭ ಮೆರವಣೆಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಗಜಾನನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ; ಗಮನ ಸೆಳೆದ ‘ಗದಗ ಕಾ ರಾಜಾ’
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 3:07 IST
Last Updated : 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 3:07 IST
ಬೆಟಗೇರಿಯ ಪಾಲಾ ಬಾದಾಮಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಯುವಕ ಸಂಘದ ಗಜಾನನ
ಕುಂಭ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ನೃತ್ಯ 
gadaga

