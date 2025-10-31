ಶುಕ್ರವಾರ, 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಗದಗ | ಇಸ್ರೊ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ. ರಾಮನಗೌಡ ವಿ. ನಾಡಗೌಡಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಗರಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:16 IST
Last Updated : 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:16 IST
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಏಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
ಡಾ. ರಾಮನಗೌಡ ವಿ.ನಾಡಗೌಡ ವಿಜ್ಞಾನಿ
ರೈತನ ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸಿ ಅಂತರಿಕ್ಷ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಡಾ. ರಾಮನಗೌಡ ವಿ.ನಾಡಗೌಡ ಅವರ ಜೀವನಯಾನ ಯುವಜನತೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತರುವಂತಹದ್ದು.
ಪ್ರೊ. ಸುರೇಶ ವಿ.ನಾಡಗೌಡರ ಕುಲಪತಿ
