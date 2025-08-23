ಶನಿವಾರ, 23 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
gadaga
ಗದಗ | ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವುದು ಕಿವುಡ, ಮೂಕ ಸರ್ಕಾರ: ವೆಂಕನಗೌಡ ಗೋವಿಂದಗೌಡ್ರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 23 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:23 IST
Last Updated : 23 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:23 IST
ರೈತರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷ ಹೆಗಲುಕೊಟ್ಟು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಈ ಹೋರಾಟ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೂ ರೈತರು ಯಾವುದೇ ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳಿಗೆ ಮರುಳಾಗಬಾರದು
ವೆಂಕನಗೌಡ ಗೋವಿಂದಗೌಡ್ರ ಜೆಡಿಎಸ್‌ ರಾಜ್ಯ ವಕ್ತಾರ
ರೈತರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಈಡೇರಿಸಬೇಕು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಅವರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಬಾರದು
ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಚವ್ಹಾಣ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಯಕರ್ನಾಟಕ
GadagJDS

