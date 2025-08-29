ಶುಕ್ರವಾರ, 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹ

‘ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆ’ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ– ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭಾಗಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 3:06 IST
Last Updated : 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 3:06 IST
ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ 2000 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಾಕಿ ಇದ್ದು ಗಾಂಜಾ ಪ್ರಕರಣ ಭೇದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಟೊದಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು
ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ ಗಡೇದ ಗದಗ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಿಪಿಐ
ಶಾಲೆಗಳ ಶೌಚಾಲಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವಚ್ಛತಾಗಾರರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಗವಿಶಿದ್ದಪ್ಪ ಯಲಿಶಿರುಂಜ ಎಸ್‌ಡಿಎಂಸಿ
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗಮ್ಮ ಹಾಲಿನವರ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ
gadaga

