ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ | ಸತ್ಯದ ಜೊತೆ ದೈವಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ: ರಂಭಾಪುರಿ ಶ್ರೀ

ಲಿಂ.ರಂಭಾಪುರಿ ವೀರಗಂಗಾಧರ ಜಗದ್ಗುರು 43ನೇ ವರ್ಷದ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೋತ್ಸವ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:00 IST
Last Updated : 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:00 IST
