ಶುಕ್ರವಾರ, 7 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictgadaga
ADVERTISEMENT

ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ: ರೈತನಿಗೆ ಆದಾಯ ತರುವ ತರಕಾರಿ ಕೃಷಿ

ಚೆಂಡು ಹೂ ಮತ್ತು ಡೊಣ್ಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮಾರಾಟ: ₹1.50 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ
ನಾಗರಾಜ ಎಸ್‌.ಹಣಗಿ
Published : 7 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:13 IST
Last Updated : 7 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:13 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
vegetable

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT