ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ: ರೈತನಿಗೆ ಆದಾಯ ತರುವ ತರಕಾರಿ ಕೃಷಿ

<p><strong>ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ:</strong> ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೃಷಿಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ತರದ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುವ ಬದಲು ಅದೇ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದ ಪಟ್ಟಣದ ಚಾಂದಸಾಬ್ ಚಂಗಾಪುರಿ ಅವರು ಇತರೇ ರೈತರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಚಾಂದಸಾಬ್ ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ಎಕರೆ ನೀರಾವರಿ ಜಮೀನು ಇದ್ದು, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ತರಕಾರಿ, ಹೂಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಲಾ ಹತ್ತು ಗುಂಟೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಚಂಡು ಹೂ, ಡೊಣ್ಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಟೊಮೊಟೊ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಚಾಂದಸಾಬ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳಿಗೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಪದ್ದತಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಶೇ 30ರಷ್ಟು ನೀರಿನ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಟೊಮೊಟೊ ಬೆಳೆಗೆ ದಾರದಿಂದ ಎತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಬೆಳೆಗಳು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಫಸಲು ನೀಡುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಚೆಂಡು ಹೂವು, ದೊಡ್ಡಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಟೊಮೊಟೊ ಸಸಿ ತಂದು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ₹1 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಕೊಡುತ್ತಿವೆ. </p>.<p>ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಂಡು ಹೂ ಮಾರಾಟದಿಂದ ₹60 ಸಾವಿರ, ದೊಡ್ಡಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಗಳಿಂದ ₹70 ಸಾವಿರ ಆದಾಯ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಟೊಮೊಟೊ ಇಳುವರಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಆದಾಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸದ್ಯ ಚಂಡು ಹೂ ಬೆಳೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೆಳೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬರುವ ರೋಗಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಾವಯವ ಪದ್ಧತಿಯ ಔಷಧ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇವರ ಬೆಳೆಗಳು ಆರೋಗ್ಯಯುತವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದ್ದು, ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯುವ ಇತರೆ ರೈತರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>–––</p>.<p>ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿವಿಧ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆದಿದ್ಧೇನೆ. ಚೆಂಡು ಹೂ ಮತ್ತು ಡೊಣ್ಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮಾರಾಟದಿಂದ ₹1.50 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಟೊಮೊಟೊ ಬೆಳೆಯಿಂದಲೂ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ</p><p><strong>–ಚಾಂದಸಾಬ್ ಚಂಗಾಪುರಿ ರೈತ</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>