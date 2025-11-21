ಶುಕ್ರವಾರ, 21 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಗದಗ: ಬಾಳು ಬೆಳಗಿದ ಬಹುಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ

ಕೃಷಿಯಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಆದಾಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರೈತ ರವಿಕುಮಾರ ಗುಂಡಿಕೇರಿ
ಕಾಶೀನಾಥ ಬಿಳಿಮಗ್ಗದ
Published : 21 ನವೆಂಬರ್ 2025, 8:04 IST
Last Updated : 21 ನವೆಂಬರ್ 2025, 8:04 IST
ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ರವಿ ಗುಂಡಿಕೇರಿ ಅವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿನ ದಾಳಿಂಬೆ ಬೆಳೆ 
ನಿಷ್ಠ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಹಗಲಿರುಳು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದುಡಿದರೆ ಭೂತಾಯಿ ಎಂದಿಗೂ ಕೈಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯೋಜನಾಬದ್ಧ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಲಾಭ ನಿಶ್ಚಿತ.
– ರವಿಕುಮಾರ ಗುಂಡಿಕೇರಿ, ರೈತ
