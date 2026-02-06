ಶುಕ್ರವಾರ, 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಮುಂಡರಗಿ | ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಶ ಕಂಡ ಹಾಲೇಶ

ಎಚ್.ಎಫ್. ತಳಿಯ 16 ಹಸು ಸಾಕಣೆ: ನಿತ್ಯ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ
ಕಾಶೀನಾಥ ಬಿಳಿಮಗ್ಗದ
Published : 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:32 IST
Last Updated : 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:32 IST
ಬೆಳೆದ ಮಾವಿನ ಗಿಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಾಲೇಶ ದಂಪತಿ
ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಷ್ಟು ಫಸಲು ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಂತಹ ಕೃಷಿಯಾಧಾರಿತ ಉಪಕಸುಬುಗಳು ನಮ್ಮ ಕೈಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ
ಹಾಲೇಶ ಲಿಂಗಶಟ್ಟರ ಕೃಷಿಕ
GadagFarmerDairy

