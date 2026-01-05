ಸೋಮವಾರ, 5 ಜನವರಿ 2026
ನಿಡಗುಂದಿಕೊಪ್ಪ ಮಠ | ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಶ್ಲಾಘನೀಯ: ಬಸವಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

ಅನ್ನದಾನೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಮುಪ್ಪಿನ ಬಸವಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿಕೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಜನವರಿ 2026, 3:02 IST
Last Updated : 5 ಜನವರಿ 2026, 3:02 IST
