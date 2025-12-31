ಮಂಗಳವಾರ, 30 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
gadaga
ಗದಗ | ಈರುಳ್ಳಿ ದರ ಕುಸಿತ: ಖರ್ಚು, ಶ್ರಮ ವ್ಯರ್ಥ

ಕೆ.ಎಂ.ಸತೀಶ್ ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿ
Published : 30 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 20:33 IST
Last Updated : 30 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 20:33 IST
ಈರುಳ್ಳಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಯುವ ರಾಜ್ಯಗಳ ರೈತರು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟು ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಮಾರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ರೈತರಿಗೂ ತರಬೇತಿಯು ಇಲ್ಲ.
ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಬಾಬರಿ ರೈತ ಮುಖಂಡ
ರೈತ ಶಿವಪ್ಪ ಬಾಬರಿ ಯಶವಂತಪುರದ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಮಾರಿದ ರಶೀದಿ
ರೈತ ಶಿವಪ್ಪ ಬಾಬರಿ ಯಶವಂತಪುರದ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಮಾರಿದ ರಶೀದಿ
gadagaOnion

