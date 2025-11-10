ಸೋಮವಾರ, 10 ನವೆಂಬರ್ 2025
ರಾಜ್ಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ವಾಲಿಬಾಲ್‌ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ: ಮಿಂಚಿದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು

ಕಾಶಿನಾಥ ಬಿಳಿಮಗ್ಗದ
Published : 10 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:16 IST
Last Updated : 10 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:16 IST
ಅಕ್ಷತಾ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಿತಾ ಮಂಡಲಗೇರಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದ್ದಾರೆ
– ಜಿ.ಬಿ.ಗೊಲ್ಲರಟ್ಟಿ ತರಬೇತುದಾರ
