ಭಾನುವಾರ, 14 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ವೈಚಾರಿಕತೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ವಿಜ್ಞಾನದ ಉದ್ದೇಶ; ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಿ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲಗೆ ‘ಚಂದನ ಶ್ರೀ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿ ಸಿಎಂ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:42 IST
Last Updated : 14 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:42 IST
ಪ್ರೊ. ಸಿ.ಎನ್‍.ಆರ್.ರಾವ್ ಅವರು 1800 ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 86 ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಗಳು ಲಭಿಸಿವೆ. ಅವರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಧನೆ ದೊಡ್ಡದು
ಎಚ್‌.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ ಸಚಿವ
Gadag

