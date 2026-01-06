ಮಂಗಳವಾರ, 6 ಜನವರಿ 2026
ಶಿರಹಟ್ಟಿ | ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆರೋಪ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಜನವರಿ 2026, 2:24 IST
Last Updated : 6 ಜನವರಿ 2026, 2:24 IST
ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆಯ ಡಿಡಿ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದ ರೈತರು ಶಿರಹಟ್ಟಿಯ ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆಯ ಎದುರು ಸೋಮವಾರ ಧರಣಿ ನಡೆಸಿದರು.
