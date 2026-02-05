ಗುರುವಾರ, 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ವೃತ್ತಿ ತರಬೇತಿಯಿಂದ ಕೌಲಶ ಹೆಚ್ಚಳ: ಕೆಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಕುಮಾರಗೌಡ

ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಶಿವಕುಮಾರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:29 IST
Last Updated : 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:29 IST
ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ
ಗೋವಿಂದಗೌಡ ವಿ. ಪಾಟೀಲ ಕೆಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ನಿರ್ದೇಶಕ
ಇಂದಿನ ವೇಗದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಕಲಿಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಬಹುದು
ಸಿ.ಎಂ.ಪಾಟೀಲ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಯೂನಿಯನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
